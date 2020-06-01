حماد أنور يكشف عن أصعب مواجهة للزمالك في وجوده

ذكر حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الصفقات المرشحة لنادي الزمالك وتدعيم صفوف الفريق تتم وفق إتفاقات ومشاورات بين المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون وكذلك المشرف العام على فريق الكرة أمير مرتضى منصور ويتم رفعها إلى الإدارة لتنفيذ رؤية الجهاز الفني.

وأضاف حمادة أنور خلال تصريحات لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم إلى أنه يجب معرفة موقف الدوري من عودته أو إلغائه من أجل وضع رؤية لدفع مستحقات اللاعبين وإعتماد العقود الجديدة حتى لا يخسر النادي أو اللاعبين وفق الأسس التي يضعها الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء لا ينص على عودة قرار عودة التدريبات منتصف يونيو فهناك لاعبين أجانب يمثلون الأندية المصرية متواجدين في بلادهم حاليا ومع توقف الطيران يصعب عودتهم الوقت الحالي وكذلك يجب وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

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وأضاف إلى أن من الصعوبة إستئناف الدوري الحالي بسبب وجود سبعة عشرة مباراة للدوري الممتاز هذا الموسم وهو ما يهدد إستكمال البطولة نظراً لأنه من المفترض إنهاء الموسم الجديد قبل يونيو 2021 لمشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل بسبب

تفشي فيروس كورونا

وإستكمل إلى أن مباراة الزمالك والوداد المغربي التي إنتهت بخسارة الزمالك بخماسية لهدفين كانت من أصعب المباريات التي واجهها وهو مديرا إداريا بنادي الزمالك ولم يهدأ سوى بعد تسجيل ستانلي هدف الفريق الثاني الذي منح الزمالك تذكرة العبور نحو المباراة النهائية.

وعن المباراة النهائية ضد صن داونز أشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن هناك أخطاء ظهرت في هذه المباراة وهي التي تسببت في خسارة المباراة خاصة أن هناك هدفين من ثلاثة كانو من ركلات حرة وآخر خطأ إسلام جمال الذي سجل الهدف في شباك الفريق مؤكداً أن التشكيل الخاطئ لمؤمن سليمان وعدم وجود البديل الكفء خلال المباراة لوجود 14 لاعب فقط في قائمة الفريق تسبب في خسارة لقب أفريقي كان قريباً من نادي الزمالك.