جدول مباريات اليوم الاثنين 1-6-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الإثنين الموافق 1-6-2020، الذي يشهد استمرار عجلة الدوري الدانماركي، الدوري البيلاروسي، الدوري التشيكي، بالإضافة إلى ختام الجولة الـ29 من بطولة الدوري الألماني.

وتعتبر مباريات اليوم قليلة قياسًا باليومين الماضيين اللذين شهدا 7 مواجهات من العيار الثقيل في الجولة الـ29 بالدوري الألماني، ومن أبرز نتائجها، أكتساح “بايرن ميونخ” لفريق “فورتونا دوسلدورف” بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب “أليانز أرينا”.

ويوم أمس الأحد أذل فريق “بوروسيا دورتموند” نظيره “بادربورن” عندما انتصر عليه في عقر داره بستة أهداف مقابل هدف يتيم، كما حقق “بوروسيا مونشنجلادباخ” فوزًا ثمينًا على “يونيون برلين” بنتيجة (4-1).

واليوم الاثنين سنبدأ معكم بمباريات الدوري الألماني ايضًا، حيث يستضيف فريق “كولن” نظيره “لايبزيج” في ختام مباريات الجولة الـ29 على ملعب “راين إينرجي ستاديون”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى الدوري الدانماركي الممتاز، حيث تلعب اليوم 4 مباريات في الجولة الـ25، ابرزها، مواجهة متصدر جدول الترتيب “ميتييلاند” فريق “هورسينس”، وتبدأ المباراة في الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش تنطلق صافرة بداية مباراة “كوبنهاجن ولونبي”، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

والتالي جدول مباريات اليوم الاثنين 1-6-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 29

كولن – لايبزيج. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الدانماركي الممتاز – الجولة 25

ريندرز – هوبرو. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة TV3 Sport 1 Dan.

ميتييلاند – هورسينس. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Eurosport 2 Danmark.

لونبي – كوبنهاجن. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Canal 9 Denmark.

اوروس – اودنسه. الساعة 18:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة TV3 Sport 1 Dan.

الدوري التشيكي الدرجة الأولى – الجولة 26

إف سي برنو – دوكلا براغ. الساعة 17:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة CT Sport.

دوري البيلاروسي الممتاز – الجولة 11

مينسك – سلوتسك. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

الدوري الكوستاريكي – الجولة 19

الاخولنسي – ديبورتيفو سابريسا. الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

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