رياضة | آخر تطورات صفقة انتقال فيرنر إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقة انتقال فيرنر إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تدهور المفاوضات بين ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني بشأن الحصول على خدمات نجم الفريق الألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن النجم الألماني يعتبر من أهداف الفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث نجح فيرنر في جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية بالإضافة إلى ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول رفض فكرة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر من أجل إنضمامه إلى قلعة الأنفيلد عقب نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني وأن لايبزيج يتمسك بالحصول على المبلغ المذكور وهو ما يرفضه ليفربول.

وأفادت أن ليفربول قرر الانسحاب من المحادثات الخاصة بهذا اللاعب مع لايبزيج.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول لا يرغب في دفع أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني خاصة مع الأخذ في الاعتبار الأثار السلبية المترتبة على النشاط الرياضي نتيجة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.