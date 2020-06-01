رياضة | تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الشباب السعودي انضم إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع المغربي وليد أزارو نجم الأهلي المُعار إلى الإتفاق السعودي.

حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات مبدئية من النادي السعودي من أجل الفوز بخدمات النجم المغربي في ظل رفض الإتفاق السعودي تجديد إعارته أو شراؤه نهائياً لأسباب مالية بالإضافة إلى رفض الأهلي إستعادة نجمه لعدم حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده وذلك بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

ويرغب الشباب السعودي في التعاقد مع آزارو خاصة وأن النادي السعودي كان يطمح في ضم النجم المغربي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في تقديم عرض رسمي للأهلي فإنتقل النجم المغربي إلى صفوف الإتفاق وقدم آداءًا جيدًا مع فريقه الحالي في الدوري السعودي لكن تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد حرمه من استمرار التألق بعد أن تم تجميد النشاط الكروي في العالم كله بعد تفشي الفيروس المميت.

ويخطط مسئولو الشباب لتقديم عرض مُغر للنجم المغربي يحصل بمقتضاه على مليون دولار وربما مليون و200 ألف دولار في الموسم الواحد أي ما يعادل 20 مليون جنيه سنوياً بينما سيكون العرض المالي للأهلي مُرضي بحيث يتم إنهاء الصفقة لكن الأمر سيكون متروك للنجم المغربي أيضاً الذي سبق وأكد رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوربية وأنه إذا جاءه عرضًا جيداً من أوروبا فسيقبل به أما إذا فشلت هذه المحاولات سيكون من المحتمل جداً قبول عرض الشباب السعودي وهذا ما ستحسمه الأيام المقبلة.