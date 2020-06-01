رياضة | نجم الأهلي : الزمالك لم يحترمنا بعد الفوز بالسوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي : الزمالك لم يحترمنا بعد الفوز بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهاجم النيجيري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور أجايي عن كواليس مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك الأخيرة والتى أقيمت فى الإمارات وانتهت بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح.

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي النادي الأهلي احترموا لاعبي نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب السوبر قبل الماضي والذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على ستاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3/2.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أعرف أن أحساس أي فريق بعد الهزيمة يختلف عن الفوز، لذلك احترمنا جماهير ولاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر قبل الأخير ولكن هذا لم يحدث منهم في الإمارات".

وتابع: "مباريات الأهلي والزمالك تكون مباريات كبيرة وتكون مليئة بالحماس والإثارة ولكن اعتقد أن تلك الخسارة، حققت بعض الإيجابيات للاعبين فأحيانًا تحتاج للهزيمة من أجل العودة لسلسلة من الانتصارات المتواصلة".