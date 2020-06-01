رياضة | أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن ريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن ريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد مع إدارة النادي أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم القادم.

واستقر زيدان بشكل كبير على بعض اللاعبين، حيث يعد الكولومبي خاميس رودريجيز أبرز الراحلين عن الفريق هذا الصيف، وأيضا الويلزي جاريث بيل بعد أزماته الأخيرة مع جماهير ريال مدريد.

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وأيضاً أصبح مصير البرازيلي مارسيلو مشكوك به بسبب عدم لعبه بشكل أساسي هذا الموسم، واعتماد زيدان على ميندي في المباريات الهامة للفريق.

وطلب زين الدين زيدان رحيل اودريوزولا الظهير الأيمن للفريق والمعار لنادي بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم وسوف يعود للنادي مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يريد تدعيم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي بعد العقم الذي ظهر خلاله الفريق في الموسم الحالي.