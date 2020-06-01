رياضة | نجم الأهلي : أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال.. وهذا المنافس هو الأصعب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي : أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال.. وهذا المنافس هو الأصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهاجم النيجيري جونيور إجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رايه فى المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى مواجهة نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الرجاء المغربي.

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "مواجهة الزمالك ستكون أسهل تلك المواجهات بالنسبة للأهلي ليس لأن الزمالك سيئًا بالعكس، المباراة ستكون قوية للغاية ولكن نحن نعرف الزمالك جيدًا لذلك سنتمكن من دراسته بشكل أفضل".

وتابع: "أما عن مواجهة الرجاء، فستكون أصعب لأني الأهلي لم يواجهه منذ سنوات".

وعن نظام لقاء النهائي: "أفضل لعب لقاء النهائي من مباراة واحدة، الأمر يكون أفضل من إقامته على مبارتين"