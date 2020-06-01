رياضة | نجم الأهلي يكشف عن مفاوضات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يكشف عن مفاوضات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جونيور أجايي المهاجم النيجيري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مفاوضات الزمالك معه قبل الإنتقال لصفوف المارد الأحمر.

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك عندما كان في صفوف نادي الصفاقسي التونسي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "في نفس الوقت الذي تلقيت مفاوضات من نادي الزمالك، تلقيت مفاوضات النادي الأهلي وكان وقتها المهندس محمود طاهر، حدثني عصام سراج ثم مارتن يول".

وتابع: "وقعت للأهلي بدون تفكير نظرًا لعراقة النادي وتاريخه الكبير، ولكني لم اتقابل مع مارتن يول بعد وصولي لمصر فكان فسخ عقده مع الأهلي وتولى حسام البدري، بدلا منه".