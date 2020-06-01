رياضة | جونيور أجاي : أحرزت أهداف مؤثرة فى مرمي الترجي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر جونيور أجاي : أحرزت أهداف مؤثرة فى مرمي الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أهدافه المؤثرة فى مرمي الترجي التونسي سواء بقميص الصفاقسي التونسي أو النادي الأهلي.

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد فسخ عقده مع الترجي، وخلال رحلة عودته إلى نيجيريا، تفاجئ بمفاوضات من نادي الصفاقسي التونسي.

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وأوضح أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس مرى أخرى وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي"

وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".

وأتم: "لقد أحرزت أهداف عديدة ومؤثرة في شباك الترجي بعدها كان أهمهم مباراة في الدوري كان الترجي يحتاجها من أجل التتويج بالدوري ولكن هدفي عطل تأجيلهم".