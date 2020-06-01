شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: معركتي مع الاتحاد الإفريقي وليس الأهلي.. ولافتة نادي القرن "ستستمر لأجيال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن لافتة نادي القرن ستستمر لأجيال. Advertisements وقال مرتضى خلال مداخلة تليفونية: "لدينا مستندات أن الزمالك الأول والأهلي الرابع، معركتي مع الاتحاد الإفريقي وليس الأهلي". وأكمل : "لافتة نادي القرن ستستمر طول العمر لأجيال لأننا أحيانا لا نحصل على حقنا بالقانون فنحصل عليه بالأمر الواقع".

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