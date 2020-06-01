شكرا لقرائتكم أجايي يكشف كواليس واقعة التمثيل أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يجيد التمثيل أو السقوط بدون داعي على أرض الملعب من أجل الحصول على ضربات ثابتة لصالحه.
وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "لا أفكر في مثل تلك الأمور نهائيًا، ولم أفعل ذلك الأمر طوال مشواري الكروي إلا مرة أو مرتين وكان خارج الأهلي".
وتابع: "ما حدث في مباراة الزمالك كان بسبب الحكم، فكنت استحق ضربة ثابتة فتعرضت للشد من جانب لاعب الزمالك، وتوقعت أن يحتسب الحكم خطأ لصالحي أو ربما يوقف اللعب للإطمئنان عليا ولكن هذا لم يحدث فاضطريت لاستكمال اللعب لمصلحة الفريق".
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