شكرا لقرائتكم أجايي: العالم يعلم حجم الأهلى وحصدت ألقاب لم أكن لأحققها لو انتقلت لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حقق إنجازات في صفوف النادي الأهلي لن يحققها حال احترافه في الفترة الماضية بأوروبا.

وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي نادي كبير، والكثير من زملائي نصحوني بالإنتقال إلى أوروبا قبل التوقيع للأهلي، ولكني فضلت الأهلي وأعرف أنه القرار الصحيح".

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وتابع: "لو انتقلت إلى نادي أوروبي لن استطيع تحقيق تلك الألقاب والانجازات التي حققتها مع الأهلي، فهناك بعض الأندية الأوروبية لم تحقق انجازات الأهلي، والجميع حول العالم يعرف حجم النادي الأهلي"