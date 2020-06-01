شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: سنعلن عن 3 صفقات جديدة.. وحاسبنا من حذف صورة بوطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق سيعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل.
وقال مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية: "سنعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل، واقتربنا من التعاقد مع ثنائي أجنبي".
وأكمل: "لو أقدر بيع رزاق سيسيه للاتحاد السكندري بدون مقابل سأفعل، لكن اللاعب لديه عرض بمليون ونصف دولار لذلك طلبت 3 مليون".
وأتم: "خالد بوطيب ساهم في الكونفدرالية، وحاسبنا الشخص الذي حذف صورته من احتفالات الزمالك".
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