شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: سنعلن عن 3 صفقات جديدة.. وحاسبنا من حذف صورة بوطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق سيعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل.

وقال مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية: "سنعلن عن 3 صفقات جديدة بعد إتمام كافة التفاصيل، واقتربنا من التعاقد مع ثنائي أجنبي".

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وأكمل: "لو أقدر بيع رزاق سيسيه للاتحاد السكندري بدون مقابل سأفعل، لكن اللاعب لديه عرض بمليون ونصف دولار لذلك طلبت 3 مليون".

وأتم: "خالد بوطيب ساهم في الكونفدرالية، وحاسبنا الشخص الذي حذف صورته من احتفالات الزمالك".