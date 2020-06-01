شكرا لقرائتكم طارق السعيد: اللعب للقطبين لم يكن سهلا وكنت أتمنى الاعتزال بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن اللعب للقطبين لم يكن أمرا سهلا، وكنت أتمنى استكمال رحلتى مع الزمالك حتى الاعتزال.

وكشف طارق السعيد خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم"، أنه ينتظر عودة النشاط للعودة إلى الإمارات لاستكمال تجربته الناجحة مع الوحدة الإماراتى، حيث احتل المركز الأول في ترتيب الدورى بفارق 3 نقاط عن الجزيرة، ووصل نصف نهائي الكأس".

وأضاف طارق السعيد، "أن اللعب للأهلى والزمالك لم يكن أمرا سهلا، وكنت أتمنى الاستمرار في الزمالك حتى اعتزالى ولكن الظروف أجبرتنى على الرحيل، ولم أقصر مع الزمالك أو الأهلى ولم أبخل بنقطة عرق في كلا الناديين".

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وعن رحيله عن الزمالك، قال السعيد: فترتى في الزمالك كانت الأفضل للنادى في تاريخه وأنتظرت حتى أخر شهر في عقدى ولم يفاوضنى الزمالك إلا بعد توقيعى للأهلى، بعد مفاوضات حسام البدرى ولقاء الخطيب حسم موقفى وكنت محظوظا باللعب مع أفضل جيل في الأهلى تحت قيادة جوزيه.