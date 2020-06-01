شكرا لقرائتكم أجايي يكشف كواليس خماسية صن داونز ورد الاعتبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هزيمة الأحمر بخماسية من صن داونز في دوري الأبطال كانت قاسية وصادمة للجميع من لاعبين ومدربين وجماهير.

وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "الهزيمة كانت صعبة، ولم يتوقعها أحد ولكن أعتقد أنها بسبب ظروف الطقس، ولم نستعد لذلك جيدًا".

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وتابع: "أما في النسخة الجارية، كان الجميع ينتظر تلك المواجهة وكنا ننظر إلى تلك المباراة بمثابة الثأر ورد الاعتبار وليس لأنها مباراة في دوري أبطال إفريقيا، واعتقد أن الجماهير كانت ترى ذلك أيضًا".

وأتم: "مباراة العودة في تلك النسخة كانت صعبة أيضًا، ولكن قضينا فترة إعداد قوية في جنوب إفريقيا وفي النهاية نجحنا في التأهيل وإقصاء صن داونز".