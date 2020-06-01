شكرا لقرائتكم طارق السعيد: عاشور لازم يتكرم ومحدش هينسى تاريخ فتحى والسعيد مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن حسام عاشور قائد النادى الأهلى قدم الكثير للأحمر ويستحق التكريم على مسيرته.

وكشف طارق السعيد خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم"، "حسام عاشور لازم يكرم من النادى الأهلى على كل ما قدمه وهو من أبناء الأهلى المخلصين اللى كان بيمضى على بياض وعمره ما عمل مشكلة، ومن وجهة نظرى لو حسام عاشور قادر يكمل يا ريت بشرط ألا يقلل من تاريخه".

وأضاف طارق السعيد، أن أحمد فتحى صار على نهج عبد الله السعيد، خاصة أنهما ليسا من أبناء الأهلى فاختارا الحل العملى وهى مصلحتهما المادية لذلك فضلوا بيراميدز، ومحدش هينسى تاريخ عبد الله السعيد وأحمد فتحى مع الأهلى، وأى نادى في مصر يتمنى وجود الجوكر".

وأوضح نجم الأهلى والزمالك، "إن شريف إكرامى لسه أمامه 3 أو 4 سنوات ومحافظ على نفسه واختار اللعب ويفكر بطريقة ممتازة وسيجد منافسة صعبة مع المهدى سليمان وأحمد الشناوى في بيراميدز".

وقال طارق السعيد، أنه يتمنى إنهاء عمر جابر لاعب بيراميدز مسيرته في نادى الزمالك لأنه يستحق الختام في القلعة البيضاء".

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وعن التدريب، قال طارق السعيد: "أرحب بالعمل رجل ثانى مع هانى رمزى فقط في أي مكان، وحسام حسن فترة وانتهت ولن تعود مرة أخرى".

وعن تجربته، قال طارق السعيد: إنه ينتظر عودة النشاط للعودة إلى الإمارات لاستكمال تجربته الناجحة مع الوحدة الإماراتى، حيث احتل المركز الأول في ترتيب الدورى بفارق 3 نقاط عن الجزيرة، ووصل نصف نهائي الكأس".

وأضاف طارق السعيد، "أن اللعب للأهلى والزمالك لم يكن أمرا سهلا، وكنت أتمنى الاستمرار في الزمالك حتى اعتزالى ولكن الظروف أجبرتنى على الرحيل، ولم أقصر مع الزمالك أو الأهلى ولم أبخل بنقطة عرق في كلا الناديين".

وعن رحيله عن الزمالك، قال السعيد: فترتى في الزمالك كانت الأفضل للنادى في تاريخه وأنتظرت حتى أخر شهر في عقدى ولم يفاوضنى الزمالك إلا بعد توقيعى للأهلى، بعد مفاوضات حسام البدرى ولقاء الخطيب حسم موقفى وكنت محظوظا باللعب مع أفضل جيل في الأهلى تحت قيادة جوزيه.