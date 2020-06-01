شكرا لقرائتكم طارق السعيد: محمد الشناوى حارس مصر الأول ومصطفى محمد أفضل مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن محمد الشناوى حارسى مرمى النادى الاهلى هو حارس مصر الأول حاليا ومن بعده أبوجبل.

وكشف طارق السعيد خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم"، أن محمد الشناوى أحسن حارس في مصر وبعده أبو جبل الذى يقدم مستويات كبيرة ولكنه في المرتبة الثانية خلف الشناوى".

وأوضح نجم الزمالك والأهلى السابق: أن محمد عواد حارس موهوب ويمتلك إمكانيات كبيرة جدا تجعله الأفضل، ولكن حظه سيئ جدا، ومن وجهة نظرى أنه مع التركيز سينافس أبو جبل وجنش على حراسة عرين الزمالك ،وأفضل إعارة محمد صبحى لنادى آخر".

وأضاف طارق السعيد، أن مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر حاليا، لأنه يمتلك كل مقاومات المهاجم من قوى وضربات رأس وتحرك ويجب عليه مواصلة العمل بكل قوة والتواضع حتى يزداد تألقا.

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وأوضح نجم الزمالك السابق: أن كارتيرون نجح مع الزمالك في المواقف الصعبة، وقاده للتتويج بكأسى السوبر الأفريقي أمام الترجى والسوبر المصرى أمام الأهلى، كما أكد تفوقه على الترجى حامل اللقب والصعود لنصف النهائي، كما أن رينيه فايلر متألق جدا في الدورى وهو الأقرب للقب المحلى".

وأوضح طارق السعيد، أن فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى هما الأفضل في أجانب الزمالك ويجب الحفاظ عليهما داخل الفريق، وكاسانجو بعيد جدا عن مستواه".

وعن كهربا قال طارق السعيد: "لا أتوقع نجاح كهربا مع الأهلى، خاصة أن شخصيته تميل إلى الهزار والدلع وهو ما لا يناسب الأهلى، لأن الأحمر ناجح بفرض الالتزام على اللاعبين والتدريب القوى، وأرى أن الزمالك كان الأنسب لكهربا خاصة بعد الانسجام الذى حدث معه".

وقال نجم الزمالك والأهلى السابق، إن المالى أليو ديانج هو أبرز الأجانب في الأهلى وأعاد القوة لوسط الأحمر وخامة مبشرة جدا، وأن على معلول من أبرز اللاعبين الذى رأيتهم في هذا المركز وتنقصه فقط الجنسية المصرية".