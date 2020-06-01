شكرا لقرائتكم أجايي : الزمالك لم يحترمنا بعد فوزه بالسوبر وكنت أتمني معاملتنا بالمثل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي النادي الأهلي احترموا لاعبي نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب السوبر قبل الماضي والذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على ستاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3/2.

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وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "أعرف أن أحساس أي فريق بعد الهزيمة يختلف عن الفوز، لذلك احترمنا جماهير ولاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر قبل الأخير ولكن هذا لم يحدث منهم في الإمارات".

وتابع: "مباريات الأهلي والزمالك تكون مباريات كبيرة وتكون مليئة بالحماس والإثارة ولكن اعتقد أن تلك الخسارة، حققت بعض الإيجابيات للاعبين فأحيانًا تحتاج للهزيمة من أجل العودة لسلسلة من الانتصارات المتواصلة".