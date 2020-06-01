شكرا لقرائتكم أجايي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء.. وجاهز للعب في اي مركز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يشعر بالضيق من المشاركة في أي مركز بصفوف الأهلي طالما يتواجد في التشكيل الأساسي.
وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "غير مستاء من تغيير مركزي في الملعب سواء رأس حربة أو جناح في أو في وسط الملعب، فأنا مستعد للعب في أي مركز بخلاف حارس المرمى، فمصلحة الأهلي فوق كل شيء".
وتابع: "عندما تعاقد الأهلي مع أزارو، تم توظيفي في مركز الجناح ولم استاء من ذلك القرار، أزارو لاعب هداف وجيد كان تواجده في الملعب ضروريًا، وعندما كلفني المدير الفني باللعب في الجناح أنا كنت جاهز، فطالما أنا متواجد في التشكيل فلا أمانع في اللعب بأي مركز".
كانت هذه تفاصيل خبر أجايي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء.. وجاهز للعب في اي مركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.