شكرا لقرائتكم أجايي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء.. وجاهز للعب في اي مركز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يشعر بالضيق من المشاركة في أي مركز بصفوف الأهلي طالما يتواجد في التشكيل الأساسي.

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وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "غير مستاء من تغيير مركزي في الملعب سواء رأس حربة أو جناح في أو في وسط الملعب، فأنا مستعد للعب في أي مركز بخلاف حارس المرمى، فمصلحة الأهلي فوق كل شيء".

وتابع: "عندما تعاقد الأهلي مع أزارو، تم توظيفي في مركز الجناح ولم استاء من ذلك القرار، أزارو لاعب هداف وجيد كان تواجده في الملعب ضروريًا، وعندما كلفني المدير الفني باللعب في الجناح أنا كنت جاهز، فطالما أنا متواجد في التشكيل فلا أمانع في اللعب بأي مركز".