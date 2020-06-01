شكرا لقرائتكم خالد مهدى يطمئن على أجانب الإنتاج الحربى فى العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى على الاطمنئان على الخماسى الاجانب بصفوف الفريق وهم التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا ، حيث أجرى مدير الكرة اتصالات هاتفية معهم للإطمئنان عليهم فى العزل المنزلى بجانب أخبارهم بإرسال بدل السكن لهم كما طالبهم بضرورة رفع درجة استعدادتهم المنزلية استعداداً لعودة النشاط الكروى ، وكان الخماسى قد رفضوا فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي .

يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

وفى وقت سابق أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى: "عقدنا جلسة مع اللاعبين ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

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وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى أسباب عدم تخفيض رواتب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، مثلما حدث مع لاعبى الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رواتب الجهاز الفنى للإنتاج ضعيفة مقارنة برواتب الأجهزة الفنية الأخرى لأندية الدورى، ومختار مختار المدير الفنى تلقى عروضاً بالجملة للرحيل عن النادى مقابل رواتب خيالية فى أوقات سابقة وتمسك باستمرار رحلته مع الإنتاج، لذا فلن نفكر فى تخفيض عقودهم التى تعد فى الأساس منخفضة".

وحرص مختار مختار على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساءاً بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.