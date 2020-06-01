شكرا لقرائتكم أجايي: والدتي بكت بسبب شعبيتي بين جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روى النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قصة دخول والدته في نوبة بكاء خلال تواجده معه في مصر وخلال تواجدهما في أحد المولات في القاهرة من أجل التسوق.
وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "جماهير النادي الاهلي عظيمة، ودائمًا تدعمنا بشكل كبير، وفي أحد الأيام، والدتي كانت في مصر وكنا في احد المولات للتسوق، وعندما رأت جماهير الأهلي يلتفون حولي لإلتقاط الصور، بدأت تبكي بشدة بسبب حب الجماهير، فأكدت لها أن هذا الطبيعي بالنسبة لجماهير الأهلي، فهم متواجدون في كل مكان وهم يخبونه بشدة وهي الواقعه التي لن انساها"
وأضاف: "احساس رائع جدًا، فعندما يقدم الأهلي نتائج سيئة، اتفاجئ برسائل دعم من جماهير الأهلي المحبة للنادي، وتأكيدها على ثقتها في مستوايي وجميع اللاعبين رغم عدم قناعتهم بالأداء".
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