شكرا لقرائتكم أجايي: افضل لحظاتي حين أنجح في هز شباك الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يفضل لعب المباريات الكبيرة وخاصة أمام نادي الزمالك بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "أعلم جيدًا أن الجماهير تركز وتهتم المباريات الكبيرة وهي مباريات دوري أبطال إفريقيا ومباريات الزمالك، لذلك انا أفضل دائمًا وأفرح بالتسجيل في شباك الزمالك".

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وانتقل أجايي في حديثه إلى هدفيه في شباك الزمالك بلقاء السوبر قبل الأخير والذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على ستاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3/2.

وأوضح أجايي: "تفاجئت بالمشاركة أساسيًا في تلك المباراة بمركز رأس الحربة، رغم أنني كنت خارج التشكيل ودكة البدلاء أمام كانو سبورت بدوري الأبطال وهي المباراة الأولى لفايلر مع الأهلي".

وتابع: "كان أزارو ومروان محسن مصابين، وفايلر كان يفاضل بيني وبين صلاح محسن، وهنا فاجئني بالمشاركة أساسيًا في مركز رأس الحربة قبل المباراة بـ48 ساعة، وكنت أركز جيدًا للتسجيل والحفاظ على مكاني في التشكيل وكسب ثقة فايلر وهذا ما تحقق".