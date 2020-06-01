شكرا لقرائتكم أجايي: الزمالك فاوضني ولكني فضلت اللعب للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك عندما كان في صفوف نادي الصفاقسي التونسي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية.
وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "في نفس الوقت الذي تلقيت مفاوضات من نادي الزمالك، تلقيت مفاوضات النادي الأهلي وكان وقتها المهندس محمود طاهر، حدثني عصام سراج ثم مارتن يول".
وتابع: "وقعت للأهلي بدون تفكير نظرًا لعراقة النادي وتاريخه الكبير، ولكني لم اتقابل مع مارتن يول بعد وصولي لمصر فكان فسخ عقده مع الأهلي وتولى حسام البدري، بدلا منه".
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