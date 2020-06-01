شكرا لقرائتكم أجايي: اتواصل مع كارتيرون مدرب الزمالك دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك علاقة قوية تربطه بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك حاليًا، والأهلي سابقًا.

وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "قرار انتقال كارتيرون للزمالك شخصي ولا يؤثر على علاقتي معه نهائيًا ونحن على تواصل مستمر، فهو مدرب رائع وجميع اللاعبين في الأهلي تحبه".

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وتابع: "كارتيرون حقق نجاحات مع نادي الزمالك ويقدم مستويات جيدة ونجح في حصد بطولات معهم، وقرار تدريبه لنادي الزمالك لا يجعله شخص سيئ بالنسبالي ولكن قراره شخصي".

وتابع: "دائما يتواصل معي للإطئنان على أحوالي، كما أنه قابلني بعد لقاء السوبر الأخير في الإمارات وأكدلي على سعادته بعودتي من الإصابة والمشاركة من جديد في الملاعب".