شكرا لقرائتكم أجايي: لم افكر في الرحيل عن الأهلي ولاسارتي لم يساندني في محنتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان هناك سوء فهم وعدم توافق بينه وبين لاسارتي، مدرب الأهلي السابق.
وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "عندما انتهت إصابتي وشاركت من جديد في تشكيل الأهلي، قابلني سوء حظ في بعض المباريات، وكان يجب على لاسارتي أو أي مدرب أن يعدم لاعبه ولكن هذا لم يحدث".
وأضاف: "لاسارتي كان مدرب جيد، وليس أنه كان يستبعدني فإنه مدرب سيء، وأيضًا ليس معنى أنني كنت خارج حساباته فإنني لاعب سيء".
وتابع: "بكل تأكيد كنت حزين من عدم مشاركتي خلال فترة تدريبه، فكل لاعب يحب المشاركة، ولكني لم أدرس نهائيًا الرحيل عن الأهلي، فلم أفكر في الرحيل عندما كنت أقدم مستويات جيدة، فكيف أفكر في الرحيل وأنا لا أشارك.. هذا من الممكن أن يؤثر على مشواري الكروي، ويقلل من قيمتي التسويقية".
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