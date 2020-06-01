شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح: أرفض إلغاء الموسم.. والتدريبات الجماعية في أمريكا ستكون بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن التدريبات الجماعية في الدوري الأمريكي بالفيديو. وقال زكي خلال تصريحات تلفزيونية : "التدريبات في الدوري الأمريكي بدأت بمرحلة أولى تدريبات فردية والمرحلة الثانية ستكون تدريبات جماعية بالفيديو". Advertisements وأكمل : "رابطة أندية الدوري الأمريكي استقرت على اقامة كل فرق الدوري في فندق واحد وأن يستكمل على مرحلة واحدة تصل الي 6 اسابيع". وأتم: "أتمنى استكمال الدوري المصري في أي وقت تراه الحكومة مناسب وأرفض الغاء الموسم الحالي".

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