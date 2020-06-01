شكرا لقرائتكم أجايي يكشف سر الحزن بعد الانتقال للأهلي ودور البدري في نجاحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بحسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ومدرب الأهلي سابقًا، وأسباب عدم مشاركته في بداية إنضمامه لصفوف الأهلي.

وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "حسام البدري، مدرب رائع، كان أب بالنسبة لي، وساعدني كثيرًا في التألق بصفوف الأهلي، وأتمنى له التوفيق في مشواره مع المنتخب المصري، وآمل في العمل معه من جديد في تجارب أخرى".

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وانتقل أجايي في حديثه حول أسباب عدم مشاركته في الفترة الأولى من انتقاله للنادي الأهلي، مؤكدًا: "كنت حزين تمامًا بسبب عدم مشاركتي فأنا أحب المشاركة دائمًا".

وتابع: "تحدث معي أكثر من لاعب بالفريق، وانتظرت الفرصة وهنا تدربت بشكل أقوى للحفاظ عليها ونجحت في التألق منذ المشاركة الأولى أساسيًا وسجلت أولى أهدافي في شباك الاتحاد السكندري وحصل الهدف على الأفضل في مسابقة الدوري وقتها".