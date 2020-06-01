شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة : عمر مرموش يمتلك فرصة جيدة للتألق فى الدورى الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب الأهلي الأسبق، أن عمر مرموش مهاجم فولسبورج الألماني يمتلك فرصة جيدة للتألق والتعبير عن نفسه بشكل جيد بعد ظهوره الأول مع الفريق الألمانى عقب عودة النشاط الكروى بالبوندزليجا ، مؤكدا انه خطوة أولى نحو طريق التألق فى الفترة المقبلة .

ويمتلك محمد عظيمة تجربة ناجحة بالدورى الألمانى فى تسعينيات القرن الماضى عندما احترف فى العديد من الأندية وهم كولن و أولدنبورغ وأرمينيا بيليفيلد .

وأضاف عظيمة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، إن عمر مرموش يملك من الإمكانيات التي تؤهله من التواجد كأساسي مع فريقه الألماني خلال الفترة المقبلة و يجب أن يلتزم اللاعب ويركز فقط مع فريقه للتواجد معه بشكل أساسي لأنها ستكون خطوة من أجل مواصلة رحلة الاحتراف بعد ذلك.

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وأشار نجم الأهلى الأسبق إلى أن مرموش لو شارك مع فريقه الألماني بشكل أساسى فى الفترة المقبلة سيكون بعدها أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول.

وعن الإستعانة بالتجربة الألمانية من أجل عودة النشاط الرياضى فى مصر أوضح عظيمة إلى أنه ليس عيبا من الاستعانة بالتجارب الأوروبية في إجراءات عودة النشاط الكروي في مصر والاستفادة مما حدث في ألمانيا.