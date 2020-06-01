شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُحدد مصير أجانب الفريق بعد حسم موقف النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لإنبى، تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا إن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط الكروى مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا والذى جاء بداية من شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار ذلك الفيروس.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.