شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي: وقعت للترجي قبل الأهلى ونجحت فى الانتقام من بطل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداياته مع الساحرة المستديرة والدور الهام الذي لعب والده من أجل دخوله الملاعب وبدأ مسيرته الكروية، وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية: "عندما كنت صغيرًا كنت عاشقًا لكرة القدم بفضل والدي الذي كان يحبها هو الأخر، فدائما كان يصطحبني لمشاهدة المباريات من مدرجات الاستاد، وعندما أصبحت لاعبًا كان يحرص دائما على مشاهدتي يوميًا في التدريبات لمساندتي ودعمي"

وتابع أجاي : "بدأت في أكاديمية "ليونز 36" للناشئين، وبعدها انتقلت إلى نادي "جونيور بنك"، بعد كدة انتقلت إلى نادي "شوتنج ستارز"، ثم بعدها احترفت في الدوري التونسي وأخيرًا استقريت في صفوف النادي الأهلي".

وكشف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل لأول مرة وهي توقيعه لنادي الترجي التونسي قبل الانتقال إلى الصفاقسي معلقاً : "نعم انتقلت أولا عبر بوابة نادي الترجي التونسي ولكن فسخت العقد بعدها بـ24 ساعة فقط بعدما تدربت مرة واحدة مع الفريق".

وأوضح: "المفاوضات بدأت عندما لعبت مباراة ودية مع منتخب بلادي الأولمبي ضد تونس وسجلت هدفين، وهنا تلقيت عرض من نادي الترجي التونسي".

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وأضاف: "بالفعل سافرت إلى تونس ووقعت على العقد بشكل رسمي واتفقنا على كل شيء، وتدربت المران الأول وكان تدريب سيئ للغاية بالنسبة لي، فقدمت أداءًا سيئًا للغاية، وفي اليوم التالي تفاجئت بمندوب من الترجي، بوجوده في فندق إقامتي وأبلغني بفسخ تعاقدي..انخرطت في البكاء بعدما فسخوا عقدي ورجعت إلى نيجيريا من جديد".

وقال أجايي إنه بعد فسخ عقده مع الترجي، وخلال رحلة عودته إلى نيجيريا، تفاجئ بمفاوضات من نادي الصفاقسي التونسي، معلقاً : "بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس مرى أخرى وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي"

وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".

وأتم: "لقد أحرزت أهداف عديدة ومؤثرة في شباك الترجي بعدها كان أهمهم مباراة في الدوري كان الترجي يحتاجها من أجل التتويج بالدوري ولكن هدفي عطل تأجيلهم".