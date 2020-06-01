شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الدولة صاحبة قرار عودة النشاط الرياضى أو إلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وصاحب إنجاز الصعود لاولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها من العام الحالى للعام المقبل بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله منذ بداية العام الحالى أن الدولة المصرية تعد صاحبة الحق الأصيل فى عودة النشاط الرياضى أو إلغائه لأنها ترى المصلحة العامة لكافة أطياف الشعب.

وأضاف غريب فى برنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن معظم دول أوروبا بدأت تعيد النشاط الرياضى بعد انحسار فيروس كورونا وبدأت تتعايش معه بشكل عادى وطبيعى بعد هبوط عدد الإصابات والوفيات وأصبحت الأمور تسير بشكل طبيعى فى معظم البلاد مثل إنجلترا وأسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول والدليل عودة الدورى الألمانى ، ومن بعده الدورى الإنجليزى المقرر عودته فى السابع عشر من يونيه الجارى .

وعن استعدادات المنتخب الأوليمبى شدد غريب على ضرورة وجود أجندة دولية للمنتخبات سواء المنتخب الوطنى أو الأوليمبى ، أو للفرق التى ستمثل مصر فى البطولات الأفريقية مؤكدا أنه من الضرورى تحديد مصير النشاط الرياضى سواء بالاستئناف أو الإلغاء، وأنه مجهز برنامج لـ12 شهرا وقدمه للجنة الأولمبية عن طريق اتحاد الكرة بالمعسكرات والمباريات وكل شيء سواء عاد النشاط أو إلغائه.