شكرا لقرائتكم خبر عن السقا: ننتظر اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية لبحث الترتيبات للمرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أنه ينتظر اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة لبحث الترتيبات المرحلة المقبلة حتى ولو انتهى الأمر بإلغاء المسابقة كاشفا على ضرورة إيجاد حلول من قبل أعضاء اللجنة الخماسية والإستماع لمسئولى الأندية لمعرفة الطلبات التى يحتاجها الجميع .

واضاف السقا فى تصريحات خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج لتحرك جماعى من جميع الاطراف وأنه على الجميع أن يساعد من أجل أنقاذ الموقف مؤكدا فى الوقت نفسه على ثقته الكاملة فى الدولى المصرية مثملة فى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير الشباب والرياضة فى اتخاذ القرار الصالح للكرة المصرية .

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وأختتم قائد المنتخب الوطنى الأسبق أنه من أكثر الشخصيات التى نادت منذ فترة بضرورة عقد اجتماع بين اللجنة الخماسية ورؤساء الأندية إلا أنه عاد وشدد قائلا " أن تأتى متأخرا أفضل من أن لا تأتى مطلقا " مضيفا على ضرورة اتخاذ قرار سريع بإقامة الإجتماع عن طريق الكونفرانس أو الإجتماع المباشر لبحث تداعيات الموقف للفترة المقبلة بالدورى .

من ناحية أخرى أكد مسئولو المصرى البورسعيدى أنهم قاموا اليوم بتسديد المستحقات المالية للاستئناف المقدم للمحكمة الرياضية المختصة بنظر الشكوى المقدمة بشأن رفع أزمة القيد الموقعة على النادى والتى أدت لعدم قيد أى لاعب خلال الميركاتو الشتوى الماضى ويتبقى لها فترة القيد الصيفية المقبلة ، مؤكدين أن الإدارة ستعقد الإجتماع بصحبة المحامى الدولى نصر عزام عن طريق الكونفرانس .

كان الإتحاد الدولى فرض على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.