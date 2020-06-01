المقاولون العرب: تكاليف عودة الدوري كبيرة جداً فلماذا المغامرة ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، أن قرار عودة دوري المصري من جديد ليس للأندية دخل في اتخاذه نهائيًا، مشيراً إلي أن تكاليف الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة النشاط من الصعب على أي نادي أن يتحملها، موضحاً أن إدارة المقاولون كانت من أكبر المتحمسين لعودة الدوري من جديد ولكن الأمور الآن أصبحت صعبة للغاية، التوقف بات طويلًا جدًا والمبالغ المطلوبة للعودة كبيرة للغاية.
وأضاف: "إذا كانت الدولة ستتحمل هذه التكاليف، فلماذا نغامر بهذه المبالغ الكبيرة في موسم قد ينتهي بأي وقت ولا نستفيد منها للموسم المقبل".
وكان أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، قد أكد أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.
وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت، مباريات الدوري المتبقية تبلغ 147 مباراة، ولكن المباريات المتبقية فى الكأس لا تتجاوز 7 أو 8 مباريات، وهو ما يعنى أن بطولة الكأس لديها فرصة قوية فى استكمال منافستها بالموسم الجارى.
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