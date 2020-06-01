شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: تكاليف عودة الدوري كبيرة جداً فلماذا المغامرة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، أن قرار عودة دوري المصري من جديد ليس للأندية دخل في اتخاذه نهائيًا، مشيراً إلي أن تكاليف الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة النشاط من الصعب على أي نادي أن يتحملها، موضحاً أن إدارة المقاولون كانت من أكبر المتحمسين لعودة الدوري من جديد ولكن الأمور الآن أصبحت صعبة للغاية، التوقف بات طويلًا جدًا والمبالغ المطلوبة للعودة كبيرة للغاية.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية : "عودة الدوري ليس قرار الأندية بل قرار الدولة فقط، ورأينا أن العودة حاليًا في ظل الأرقام الحالية للإصابات والتكاليف التي تخص الإجراءات الإحترازية أصبحت صعبة جدًا".

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وأضاف: "إذا كانت الدولة ستتحمل هذه التكاليف، فلماذا نغامر بهذه المبالغ الكبيرة في موسم قد ينتهي بأي وقت ولا نستفيد منها للموسم المقبل".