شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: عمر مرموش فى حساباتنا.. وكل اللاعبين تحت أمر حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن عمر مرموش مهاجم فولفوسبورج الألمانى في حساباتنا منذ فترة كبيرة وخاض مع المنتخب بعض المباريات ولكن القائمة هي التي تحكم وخرج قبل تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد التى أقيمت بالقاهرة وحقق الفراعنة لقبها ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن أفراد الجهاز المعاون للفراعنة تتابعه بالإضافة للمنتخب الأول .

وعن انضمام بعض لاعبى المنتخب الأوليمبى لصفوف المنتخب الوطنى قال غريب فى برنامج ملعب أون تايم : كل لاعبى المنتخب الأولمبى تحت أمر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى وهو سيستم معروف"كلنا نساعد بعض من أجل رفعة اسم وشأن بلدنا .

وأوضح شوقى غريب: تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام فتح المجال أمام الكثير من اللاعبين للمنافسة ومنحت المصابين فرصة العودة مثل محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر والكثير من المصابين، مضيفا: "نتابع كل الفرق المتأهلة للأولمبياد عن طريق الشرائط وبدأنا في دراستها".

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من ناحية أخرى أشار شوقى غريب أن الدولة المصرية تعد صاحبة الحق الأصيل فى عودة النشاط الرياضى أو إلغائه لأنها ترى المصلحة العامة لكافة أطياف الشعب وأن معظم دول أوروبا بدأت تعيد النشاط الرياضى بعد انحسار فيروس كورونا وبدأت تتعايش معه بشكل عادى وطبيعى بعد هبوط عدد الإصابات والوفيات وأصبحت الأمور تسير بشكل طبيعى فى معظم البلاد مثل إنجلترا وأسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول والدليل عودة الدورى الألمانى ، ومن بعده الدورى الإنجليزى المقرر عودته فى السابع عشر من يونيه الجارى .

وعن استعدادات المنتخب الأوليمبى شدد غريب على ضرورة وجود أجندة دولية للمنتخبات سواء المنتخب الوطنى أو الأوليمبى ، أو للفرق التى ستمثل مصر فى البطولات الأفريقية خاصة وأن الوقت سيكون ضيق .