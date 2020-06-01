محمد مصيلحى: 14 ناديا لا يمانعون تتويج الأهلى بلقب الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أنه يرفض تماما فكرة عودة النشاط الرياضى هذه الموسم مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا ، قائلا خلال تقرير بالفيديو في برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "أرفض عودة الدورى وهناك 14 ناديا رفضوا الاستئناف وأبلغوا اللجنة الخماسية بموقفهم وتخوفهم من استئناف النشاط الكروى".

وأضاف مصيلحى: "أن الـ14 ناديا معندهمش مشكلة في تتويج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم زى كل الدول ما عملت فى أفريقيا وفرنسا وبلجيكا، لكن عودة الدورى مرفوضة، ولو النشاط رجع يوم 15 يونيو المقبل أنا مش هفتح النادى".

وأوضح رئيس الاتحاد السكندرى: "أن نادى الاتحاد أقرب الفرق للعب في بطولة أفريقيا السنة الجاية حال استكمال الدورى وكمان دفعت 68% من مستحقات اللاعبين، ولكن صحة الإنسان أهم، بالإضافة أن الاتحاد يمتلك 5 أجانب منهم 4 لاعبين خارج مصر حاليا".

من ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اجتماع مجلس إدارة، واتخذ خلاله رئيس زعيم الثغر العديد من القرارات الهامة جاءت كالتالى.. توجيه الشكر لكافة الأجهزة الفنية و الإدارية الحالية بكامل هيئتها ( قطاع الناشئين لكرة القدم و السلة و الطائرة و كذلك الألعاب الفردية ) ، و تشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى ملف ترشيح الأجهزة الفنية و الإدارية أستعداداً للموسم الرياضى الجديد 2020-2021 خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة ، و للجان الحق في الاستعانة بمن تراه للمساهمة في إنجاح عملها وذلك على النحو التالى : - • تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم لجنة من السادة: - هشام حسن نائب الرئيس، وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية . • تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة السلة لجنة من السادة: حازم الرجال أمين الصندوق ،وأحمد عبد المجيد و أحمد فؤاد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية . • تشكيل جهاز الفريق الأول وقطاع الناشئين للكرة الطائرة Advertisements لجنة من السادة: - إسماعيل محمد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية . • تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية المختلفة لجنة من السادة: - إبراهيم شعبان و أحمد فؤاد و خليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية . • كما قرر المجلس تفويض محمد مصيلحى في التفاوض لتجديد تعاقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021 . • الموافقة على تولى النادى أعمال الإنشاءات الخاصة بالممول التجاري الجديد بمقر النادى بالشاطبى و العمل على إنهاء هذه الإنشاءات في أقرب و قت ممكن في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد ، نظراً لعدم الالتزام من جانب الشركة المنفذه بالتوقيتات و المستحقات الخاصة بالنادى . • مخاطبة معالى وزير الشباب و الرياضة و معالى محافظ الإسكندرية للبدء في إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة كاملاً تمهيداً لأستكمال الانشاءات الخاصة بالفرع بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و كذلك طلب الموافقة على إيجار بعض المساحات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد في ظل التوقف التام لجميع الموارد المالية التي يعتمد عليها النادى في تمويل أنشطته المختلفه . • تشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للعاملين بالنادى من السادة : - هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق ،و أحمد عبد المجيد عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي و محمد جمعة قرقورة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة . • وقد قرر المجلس إغلاق باب التقدم للحصول على العضوية الجديدة للنادى إعتباراً من 1/7/2020 نظراً للقبال الكبير من الهيئات و الشركات على عضوية النادى .

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