شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل البت في عروض المُعارين بسبب الصفقات التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي البت في مصير بعض لاعبي الفريق المُعارين لحين وضوح الرؤية بشأن الصفقات التي ينوي النادي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ورغم أن بعض لاعبي الفريق المُعارين طلبوا من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم من العروض التى تلقوها خلال الفترة الماضية إلا أن الأهلي طلب تأجيل حسم هذه العروض لحين الانتهاء من بعض الصفقات التي يحاول النادي إنهاءها حالياً.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وطلب اللاعبون المُعارون من الأهلى لأندية أخرى من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم، فى ظل تلقيهم عروضاً من أندية محلية وخارجية من أجل البت فيها، لاسيما فى ظل رغبة هذه الأندية إنهاء الصفقة لصالحها حال موافقة الأهلي فيما ترى ادارة الاحمر إنه من الوارد إستغلال بعض هؤلاء المُعارين في حسم بعض الصفقات النحلية لذا ليس منطقياً التسرّع في الإستغناء عن بعض المُعارين سواء بتجديد إعارتهم أو إنتقالهم لأندية أخرى محلية ولابد من التمهل في هذا القرار.

مسئولو الأهلى أبلغوا الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق" بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

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وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى إنبى والجونة والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية الموسم الجاري.