مرتضى: معركتي ليست مع الأهلي.. وسنحصل على "نادي القرن" بالأمر الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بات قريبًا من التعاقد مع ثنائي أجنبي في ظل انتظار العقود الموقعة من جانبهما خلال الأيام المقبلة.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه نجح في الحصول على مستندات تخص قضية "نادي القرن الأفريقي"، مؤكدًا أن اللافتة التي تتواجد على أسوار النادي ستظل متواجدة لسنوات مقبلة.

وقال رئيس الزمالك: "نفاضل بين ثلاثة لاعبين أفارقة، منهم اثنين قريبين جدًا من التوقيع، لا أعرف الأسماء لأنني ضعيف في اللغة الإنجليزية، ولكن بمجرد أن تصل العقود سنعلن عنها رسميًا".

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وأكمل: "حصلنا على مستندات كثيرة من داخل الاتحاد الأفريقي تخص قضية نادي القرن، عندما كان حياتو متواجدًا أو مصطفى مراد فهمي وبعده نجله كانت الأمور صعبة، لكن الآن أصبحت أسهل".

وأضاف: "الأمر غير موجه نهائيًا ضد النادي الأهلي، معركتي مع الاتحاد الأفريقي، إذا قالت المحكمة أن بطولات القلعة الحمراء أكثر من الزمالك سنحترم ذلك".

واختتم: "اللافتة ستظل متواجدة طول العمر ولأجيال قادمة، لأننا أحيانًا لا نأخذ حقوقنا بالقانون، فنحصل عليها بالأمر الواقع".