الزمالك: تعرضنا للسحر في الكونغو والمغرب.. ونستخدم الماء والملح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن الفريق يواجه السحر في عدد من البلدان الإفريقية التي لعب بها، لكن أكثرها الكونغو والمغرب.

وقال أنور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "الزمالك يبذل مجهود كبير في السفر والتجهيز من أجل راحة اللاعبين، لكن أحيانًا ما نعاني من السحر في بعض السفريات، وأكثر ذلك يكون في الكونغو والمغرب."

وتابع: "أكثر مباراة شعرت فيها بوجود السحر هي مباراة 5-1، هذا الشيء غير طبيعي، لكننا نتعامل دائمًا مع الموقف ونكتسب الخبرات من كل رحلة من أجل تجاوز هذه الأمور."

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وأضاف: "دائمًا ما نعتمد على قراءة القرآن وعدم استخدام مأكولات البلد التي نلعب فيها، ونتحقق من سلامة المياه التي نشربها، ونرش الأرض بالماء والملح في كل مرة نشعر بوجود السحر."

وواصل: "أحيانًا نرفض دخول غرف خلع الملابس، وفي بعض الأحيان ندخل إلى الغرف نجد أشياء متغيرة أو مياه ملقاه على الأرض."

وتحدث هاني زادة عضو مجلس الإدارة عن نفس الأمر: "لعبنا مباراة في الكونغو أمام فريقه اسمه سانجا بالندي ووجدنا قشر البيض على الأرض، وعملات دولارية وفي هذه المباراة تم إلغاء هدفين للفريق."