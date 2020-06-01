المنياوي:لا أعلم سبب رحيلي عن منصب مدير الكرة بالإسماعيلي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد صبري المنياوي، مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي، أنه يعتز بالفترة التي قضاها كلاعب مع الزمالك، لكنه كان أفضل من الناحية الفنية مع فريق الدراويش.
وقال المنياوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لا اعلم سبب رحيلى عن الاسماعيلي حتى الآن، ولم اقبل العمل كمدير للكرة في الإسماعيلي فقط".
وأضاف، أنه لم يتخل عن النادي الإسماعيلي في أصعب الظروف ووافق على تولي منصب المدرب في مرات سابقة كانت الفريق وقتها يمر بظروف صعبة.
وأوضح، أن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي هو من ابلغه بقرار رحيله في شهر رمضان لكنه لم يحزن بعد معرفه القرار".
وأتم تصريحاته:" توليت مهمة مدير الكرة للإسماعيي مجاملة، والنادي لو طلب عودتي في أي وقت سأعود لارتباطي الشديد بالفريق".
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