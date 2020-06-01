الزمالك: كاف غيّر قواعد نادي القرن قبل عام من إعلانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى تغييرًا في قواعد احتساب نادي القرن عام 1999 وهو ما يجعلهم يشككون في نزاهتها.
وقال حمادة أنور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "الاتحاد الإفريقي أجرى تغييرًا في قواعد نادي القرن سنة 1999، وهو ما يجعلنا نشكك في نزاهة القواعد التي تم العمل بها، لأنه لا يوجد داعي لتغييرها قبل عام واحد من اختيار النادي."
وتابع: "وهناك شيء أخر هو أن الاتحاد الإفريقي نفسه في بطولاته عندما يعفي أحد الفرق من دور الـ64 يقوم باستبعاد الأندية الأكثر تحقيقًا للبطولات ولا يعتمد على نظام النقاط."
يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يعتمد على "تصنيف الخمس سنوات" في تحديد الأندية التي ستحصل على اعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال الإفريقية، وهو تصنيف يعتمد على نظام النقاط التراكمية عن المشاركات في السنوات الخمس الأخيرة ببطولات كاف.
وأضاف أنور: "جمهور الزمالك أصبح الآن يشعر أن هناك مجلس إدارة يبحث عن حقوق النادي ويدافع عن قضية نادي القرن حتى إن لم نتمكن من الحصول على اللقب في النهاية."
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