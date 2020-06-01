قناة الزمالك: كارتيرون يمتلك أولوية تحديد الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق يحيى نجم فريق الزمالك الأسبق، أن إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، منحت الفرنسي باتريس كارتيرون أولوية تحديد الصفقات في الموسم الجديد.

وكان مرتضى منصور أعلن في وقت سابق أن ناديه لن يفرط في صفقات الموسم الجديد، حيث لن يبرم النادي الأبيض سوى ثلاث صفقات في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف يحيى عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"إدارة الزمالك أعطت الأولوية لباتريس كارتيرون من أجل تحديد صفقات الموسم الجديد".

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وتحدث يحيى عن مصير اللاعب الشاب أحمد عيد، قائلاً :"لا توجد نية في التفريط بخدمات أحمد عيد، فهو مستقبل الفريق في المواسم المقبلة".

وكان كارتيرون استعان بأحمد عيد ليكون بديلاً لحازم إمام في الجانب الأيمن بعد رحيل التونسي حمدي النقاز في منتصف الموسم الجاري على خلفية خلافه مع الإدارة.

وشارك عيد مع الزمالك في ثلاث مباريات خلال هذا الموسم، حيث كانت البداية في مباراة أسوان ثم الإسماعيلي بدوري WE المصري، كما واجه أول أغسطس الأنجولي في ختام دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.