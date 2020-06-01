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حماده أنور: الأهلي ليس طرفًا في قضية نادي القرن

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أكد الكابتن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قضية نادي القرن ليست بين الأهلي والزمالك وأن النادي الأهلي ليس طرفا على الإطلاق وكان ذلك سيكون نفس الموقف مع أي نادي آخر وما يحدث هو البحث عن حقوق نادي الزمالك لأن الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في القرن العشرين.

 

وأضاف حمادة أنور خلال تصريحات لبرنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أن فتح ملف نادي

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القرن شيئا مشرفا لمجلس الإدارة وهو البحث عن حق للنادي وجماهيره حتى في حالة خسارة القضية فيكفي الجميع أن الإدارة سعت لاسترداد حقوق النادي مشيرا إلى أنه سيتم منح المحامي الإيطالي ملف القضية للمرافعة أمام المحكمة الدولية.

وعن الإساءة لقائد نادي الزمالك محمود شيكابالا أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أنه أعجبه موقف لاعبي النادي الأهلي والأندية الأخرى والنجوم المعتزلين

من دعم لشيكابالا وأن من وجه له الإهانة ليسو إلا قلة مضيفا إلى أن العديد من الفنانين والإعلاميين قدمو الدعم لشيكا وهو ما أثلج صدور الجميع.

وعن مصطفى محمد أشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن الموافقة على رحيله ستكون فقط لنادي كبير ليستفيد مصطفى من هذا النادي الذي يستطيع تطوير قدراته وبمقابل مادي يرضي اللاعب والنادي معا.

وإستكمل حمادة أنور أن موقف فرجاني ساسي مع مواطنه الهارب حمدي النقاز أكد حب النجم التونسي للنادي وجمهور نادي الزمالك ورفضه لما قام به حمدي النقاز من الهروب من النادي بحجة عدم حصوله على مستحقاته.

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