زكي عبد الفتاح: أرفض إلغاء الدوري.. والتدريبات الجماعية في أمريكا بالفيديو

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن التدريبات الجماعية في الدوري الأمريكي بالفيديو. وقال زكي خلال حواره عبر سكايب ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "التدريبات في الدوري الأمريكي بدأت بمرحلة أولى تدريبات فردية والمرحلة الثانية ستكون تدريبات جماعية بالفيديو". وأكمل : "رابطة أندية الدوري الأمريكي استقرت على اقامة كل فرق الدوري في فندق واحد وأن يستكمل على مرحلة واحدة تصل الي 6 اسابيع". وأتم: "أتمنى استكمال قناة صدى البلد : "التدريبات في الدوري الأمريكي بدأت بمرحلة أولى تدريبات فردية والمرحلة الثانية ستكون تدريبات جماعية بالفيديو". وأكمل : "رابطة أندية الدوري الأمريكي استقرت على اقامة كل فرق الدوري في فندق واحد وأن يستكمل على مرحلة واحدة تصل الي 6 اسابيع". وأتم: "أتمنى استكمال الدوري المصري في أي وقت تراه الحكومة مناسب وأرفض الغاء الموسم الحالي".

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