قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد فسخ عقده مع الترجي، وخلال رحلة عودته إلى نيجيريا، تفاجئ بمفاوضات من نادي الصفاقسي التونسي.
وأوضح أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبروان" المذاع عبر قناة "النهار": "بعدما تلقيت مفاوضات من الصفاقسي، رجعت مرة أخرى من نيجيريا إلى تونس مرى أخرى وبالفعل وقت على عقود الصفاقسي"
وتابع: "بعد مرور 3 أو 4 أيام، واجهنا نادي الترجي وهنا قررت الانتقام وإثبات ذاتي، بهز شباك الترجي التونسي وهو ما حدث بالفعل".
وأتم: "لقد أحرزت أهداف عديدة ومؤثرة في شباك الترجي بعدها كان أهمهم مباراة في الدوري كان الترجي يحتاجها من أجل التتويج بالدوري ولكن هدفي عطل تأجيلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أجايي يكشف كواليس انتقامه من الترجي التونسي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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