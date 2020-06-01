جونيور أجاي يكشف مفاجأة قبل انضمامه للأهلي

كشف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل لأول مرة وهي توقيعه لنادي الترجي التونسي قبل الانتقال إلى الصفاقسي".
وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "نعم انتقلت أولا عبر بوابةنادي الترجي التونسي ولكن فسخت العقد بعدها بـ24 ساعة فقط بعدما تدربت مرة واحدة مع الفريق".
وأوضح: "المفاوضات بدأت عندما لعبت مباراة ودية مع منتخب بلادي الأولمبي ضد تونس وسجلت هدفين، وهنا تلقيت عرضمن نادي الترجي التونسي".
وأضاف: "بالفعل سافرت إلى تونس ووقعت على العقد بشكل رسمي واتفقنا على كل شيء، وتدربت المران الأول وكان تدريب سيئ للغاية بالنسبة لي، فقدمت أداءًا سيئًا للغاية، وفي اليوم التالي تفاجئت بمندوب من الترجي، بوجوده في فندق إقامتي وأبلغني بفسخ تعاقدي".
وتابع: "انخرطت في البكاء بعدما فسخوا عقدي ورجعت إلى نيجيريا من جديد".
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