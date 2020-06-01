محمد مصيلحي: الزمالك يبالغ في مطالبه المالية بشأن رزاق سيسه

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد الاسكندري، أنه لا يقدر على تحمل مطالب الزمالك لرزاق سيسيه. وقال مصيلحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد رفعت مهم جدا لفريق الاتحاد السكندري". الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد رفعت مهم جدا لفريق الاتحاد السكندري". وأكمل: "الأرقام التي تعرض من إدارة الزمالك لا يمكن أن نتحملها، إذا كان سيسيه بـ3 مليون دولار لن أنظر إليه، كما أنه تألق معنا وليس معهم"

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