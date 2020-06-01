محمود فتح الله ينفي مطالبة ميدو برحيله عن الزمالك

نفى محمود فتح الله المدافع السابق لمنتخب مصر ونادي الزمالك، ما يتردد بشأن تدخل أحمد حسام "ميدو" في رحيله عن القلعة البيضاء قبل اعتزاله كرة القدم. وقال فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية، " ميدو لم يطالب برحيلي عن الزمالك، لأن عقدي مع النادي كان قد انتهى". وتابع " قد تكون كانت سياسة إدارة نادي الزمالك وميدو لم يعترض عليها". الزمالك وميدو لم يعترض عليها". وأوضح مدافع الزمالك السابق، رحيله عن الزمالك قائلًا " الزمالك آنذاك تعاقد مع ما يقرب من 20 لاعبًا وأدركت أن الأفضل أن أرحل عن القلعة البيضاء، خصوصًا بعد انتهاء تعاقدي".

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