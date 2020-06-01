تقرير | قبل رياض محرز..نجوم تعرضت منازلهم للسرقة في الدوري الإنجليزي

تتواصل عمليات سرقة النجوم في الدوري الإنجليزي بصفة شبه موسمية، لدرجة تحولها إلى ظاهرة عادية بالنسبة لعشاق المسابقة التي يتصدرها حاليًا “ليفربول” بفارق كاسح من النقاط عن مانشستر سيتي.

في الساعات القليلة الماضية، كشفت شرطة مانشستر عن تعرض منزل نجم نادي مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري “رياض محرز” لسرقة فادحة.

وسبق تلك الحادثة بأسابيع قليلة سرقة منزل نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا “ديلي آلي”، والذي لم يكن أول لاعب يتعرض للسرقة من فريق “الليلي وايتس” حيث سبق وسُرق زميله المدافع “يان فيرتونخين”.

: الكشف عن تفاصيل سرقة منزل رياض محرز في مانشستر

ازدادت بشكل ملحوظ حوادث السطو على منازل نجوم البريميرليج مؤخرا، ففي وقت سابق من شهر مايو الماضي فقد ديلي آلي 3 ساعات أثناء اقتحام بيته في لندن بعد شهرين فقط من سرقة منزل النجم البلجيكي يان فيرتونخين في مارس الماضي.

وفي شهر يناير، كان منزل مدافع كريستال بالاس، مامادو ساخو صيدًا سهلاً للصوص، وخسر لاعب ليفربول السابق مقتنيات بقيمة نصف مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق هذا التقرير نستعرض معكم نجوم تعرضت منازلهم للسرقة في الدوري الإنجليزي قبل رياض محرز:

1- سرقة أنخيل دي ماريا

بعد انتقال النجم الأرجنتيني إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قادمًا من ريال مدريد الإسباني، تعرض منزل دي ماريا للسرقة، بعد محاولة ثلاثة أشخاص اقتحام منزل اللاعب، إذ استخدم اللصوص أعمدة السقالات لتحطيم أبواب المنزل، لكنهم سرعان ما فروا هاربين إثر انطلاق صافرات جهاز الإنذار في المنزل بعدما كسر اللصوص إحدى نوافذه.

2- سرقة روبرتو فيرمينو

تعرض منزل نجم فريق ليفربول، روبرتو فيرمينو لسرقة مجوهرات، وساعات يد ثمينة، وملابس. ولم يكن اللاعب البرازيلي وأسرته في المنزل بمقاطعة ميريسايد بشمال غربي انجلترا عندما اقتحمه اللصوص في حوالي الساعة العاشرة مساء في 22 ديسمبر2016.

وخلف اللصوص فوضى عارمة في المنزل بسبب البحث عن المقتنيات التي سرقوها قبل أن يلوذوا بالفرار، وفقا لتقارير الشرطة. وتوصلت التحقيقات إلى أن اللصوص الذين اقتحموا المنزل كانوا يرتدون قبعات شتوية ومعاطف ثقيلة باللون الأزرق الفاتح.

3- سرقة مامادو ساخو

تعرض قلب دفاع كريستال بالاس الحالي، مامادو ساخو لسرقة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني في شهر يناير الماضي، بعد أن أقتُحِمَ منزله.

الطريف أن هذا المنزل، قام ساخو باستئجاره من نجم منتخب فرنسا الأسبق، نيكولاس أنليكا، والذي تعرض أيضا لمحاولة سرقة بذات المنزل قبل 6 سنوات لكنها فشلت.

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وأصدرت الشرطة نداء يتعلق بما وصفته عملية سطو عالية القيمة في حي ويمبلدون المرموق، جنوب لندن. وأفادت التقارير آنذاك، أن لاعب ليفربول السابق البالغ من العمر 29 عاما، كان خارج المنزل بصحبة زوجته وأطفالهما الثلاثة.

4-سرقة يان فيرتونجن

تعرضت أسرة مدافع توتنهام هوتسبير، يان فيرتونخين للسرقة تحت تهديد السلاح في منزلها في لندن، خلال وجود اللاعب مع فريقه في ألمانيا لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي.

وأكدت الشرطة اقتحام 4 أشخاص يرتدون أقنعة المنزل، بينما كانت زوجة اللاعب وأطفاله بالداخل. استخدم اللصوص السكاكين والسواطير لإثارة الرعب، ما جعل زوجة المدافع البلجيكي تنفذ كل ما قيل لها من المقتحمين.

وأسفرت عملية السطو عن سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية، بعد أن قام اللصوص بتفتيش المنزل.

5- سرقة ديلي آلي

تعرض منزل نجم وسط توتنهام ديلي آلي، لسطو مسلح، كما تم الاعتداء عليه بسكين، وأصيب في وجهه ببعض اللكمات. حيث اقتحم بعض اللصوص وبحوزتهم سكين المنزل بغرض السرقة.

حاول اللاعب الإنجليزي مقاومة اللصوص والتصدي لهم، لكنهم تمكنوا من سرقة بعض المجوهرات والساعات، قبل أن يفروا من المنزل. ولم تعتقل الشرطة أي شخص على صلة بالحادث فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

ونتيجة لذلك؛ قرر العديد من نجوم البريميرليج الاستعانة بكلاب حراسة في منازلهم، بعد وقائع السطو التي تعرضت لها منازل زملائهم، ومن بين هؤلاء النجوم، ثنائي مانشستر ينايتد، آرون وان بيساكا وجيسي لينجارد.

ويتعامل بعض اللاعبين مع شركات كلاب حراسة، تقوم بتدريبهم لمدة عام على الأقل على مواجهة عمليات اقتحام المنازل والمتشأت.

وقد تبلغ تكلفة كلب الحراسة الواحد حوالي 15 ألف جنيه إسترليني، كون أصولها منحدرة من ألمانيا وبلجيكا، والتي تعرف بقدراتها الكبيرة على تأمين الأماكن المهمة.