تضاعفت خلال الأيام الأخيرة التقارير التي تربط العملاق الإسباني ريال مدريد بضم الشاب الألماني “كاي هافيرتز“، خلال الميركاتو الصيفي 2020، لذلك سنطرح هذا التقرير بعنوان “من هو كاي هافيرتز؟ معلومات تهم عشاق ريال مدريد عن المهاجم الواعد”.

ويعتبر نجم باير ليفركوزن “كاي هافيرتز” المرشح الأبرز للانضمام إلى السانتياجو بيرنابيو، فقد كان البالغ من العمر 20 عامًا في حالة توهج لافت رفقة التنين الأحمر منذ عودة البوندسليجا بعد تفشي فيروس كورونا.

وتعلم إدارة الميرنجي بأن التعاقد مع لاعب واعد بإمكانيات هافيرتز لن يكون سهلاً، وسط منافسة معتادة من نادي بايرن ميونخ، الذي اعتاد تكديس المواهب الألمانية خلال السنوات الأخيرة.

والآن سيتعين على هافيرتز الانتظار لعام آخر للحصول على فرصة للتوقيع مع ريال مدريد، وفق مصادر صحيفة “ماركا”، ولكن هذا التخطيط قد يصادف مشكلة، تسمى نادي بايرن ميونخ، الذي أخبر ليفركوزن عن نواياهم للتوقيع معه.

و أوضح هافيرتز نفسه أنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يحتل ليفركوزن حاليًا أحد أفضل أربعة أماكن في الدوري الألماني، ولكن مصيرهم يمكن أن يتغير.

من هو كاي هافيرتز؟

من هو كاي هافيرتز؟ معلومات تهم عشاق ريال مدريد أهمها أنه مهاجم متعدد الاستخدامات، ولاعب ألماني دولي، وهو محور اهتمام الأندية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونخ، نظرًا لقدرته الفائقة على اللعب في عدة مراكز، بداية من لاعب الوسط المتحرر، القادر على صناعة الأهداف والهجمات للمهاجمين.

وسجل موهبة المانشافت خمسة أهداف في أربع مباريات قبل أن يلتقط إصابة ضد فرايبورغ، ليستحوذ وحده على اهتمام الصحافة الألمانية والعالمية، وتحديدًا بعد إشادة المدرب “يواخيم لوف” بإمكانياته.

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مسيرته حتى الآن

انضم هافرتز إلى أكاديمية ليفركوزن في سن 11 عامًا وشق طريقه إلى الفريق الأول، وأصبح أصغر لاعب في البوندسليجا على الإطلاق عندما دخل كبديل في الشوط الثاني ضد فيردر بريمن الذي يبلغ من العمر 17 عامًا و 126 يومًا.

كان ذلك في عام 2016 ومنذ ذلك الحين لعب 139 مباراة وسجل 38 هدفًا، في الموسم الماضي، سجل 17 هدفاً في الدوري في 34 مباراة ووضع نفسه بقوة على رادار الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

لقد اقتحم أيضًا منتخب ألمانيا وشارك حتى الآن في سبع مباريات منذ ظهوره لأول مرة في عام 2018.

ماذا قيل عن موهبته؟

اعترف مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف بأن هافريتز كان مرتاحًا على الفور عندما لعب أول مباراة دولية، وهذا ينم على موهبة استثنائية قادمة للمانشافت.

وقال مساعد كلينزمان في مونديال 2006 “لعب موسم بعمر 19 عامًا وسجل 17 هدفاً، هو أمر استثنائي، مع كاي سألت نفسي بعد المرة الأولى التي تدرب معنا إذا كان بإمكانه البقاء معنا بالفعل لمدة عام أو عامين، أو طوال مسيرته”.

ووصف مدرب يوفنتوس “ماوريتسيو ساري” ، الذي واجهه باير ليفركوزن في دوري الأبطال هذا الموسم، نجم الخصم قائلاً “هذا اللاعب متكامل، يستطيع فعل كل شيء في الملعب”.

وأضاف ساري “في الوقت الحالي يستخدمونه بشكل أساسي كلاعب خط وسط مهاجم، خلف المهاجم المركزي أو كجناح، أعتقد أنه لاعب مميز يمكنه اللعب كلاعب خط وسط وكمهاجم، يتمتع بالقدرات الجسدية والفنية التي يطلبها أي مهاجم”.