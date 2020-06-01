تقرير..كم فريق طلب إدواردو من الهلال قبل بيشكتاش؟

أعلنت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأحد، أن نادي بيشكتاش تقدم بعرض رسمي لمحترف نادي الهلال السعودي، كارلوس إدواردو، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع الزعيم في 30 يونيو المقبل.

وأفادت صحف تركية، أبرزها “فاناتيك” و”سبور.هابر7″، أن النجم البالغ من العمر 30 عامًا، تم وضع اسمه على جدول أعمال نادي بيشكتاش.

وأشار نفس المصدر إلى أن إدواردو سيكون صفقة رائعة من دون تكاليف باهظة لخزينة الفريق الملقب بـ “الصقور”.

كما أوضحت أن اللاعب البرازيلي يُعد من أبرز لاعبي الهلال السعودي في المواسم الخمسة الماضية، وحقق كافة الألقاب الممكنة مع النادي السعودي، وكان آخرها دوري أبطال آسيا 2019.

عروض كثيرة

تلقى لاعب بورتو السابق الكثير من العروض أثناء تواجده مع الهلال، لكنه في كل مرة كان يتمسك بالبقاء مع الزعيم الأزرق، راغبة منه في مواصلة مسيرته وتحقيق ألقاب جديدة مع الكتيبة الهلالية.

ويُعد إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي.

وتألق بقميص الهلال خلال الخمسة أعوام الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 18 هدفًا.

وحقق لاعب الوسط البرازيلي7 بطولات بقميص الهلال، هم: الدوري السعودي مرتين والسوبر السعودي مرتين، وكأس الملك وكأس ولي العهد مرة، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريدز الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

كم فريق طلب إدواردو من الهلال قبل بيشكتاش؟

خلال الأعوام السابقة، كان “السوبر” إدواردو قريبًا من مغادرة الهلال في أكثر من مناسبة، وحاولت العديد من الأندية ضمه، وقدمت عروضا رسمية، لكن الصفقة كانت تتعثر؛ بسبب تمسك إدارة النادي باستمراره، وكذلك رغبة اللاعب بمواصلة المسيرة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز العروض التي وصلت كارلوس إدواردو، قبل العرض الأخير من بيشكتاش، وتم رفضها من جانب اللاعب البرازيلي.

Advertisements

في فبراير 2020، أعلن مارسيلو بينهيرو، وكيل اللاعب، أنه استقبل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية عرضين رسميين من جريميو البرازيلي، والعين الإماراتي، لكن إدواردو تمسك بالبقاء مع الهلال.

في مايو 2019، تلقى محترف الهلال عرضين إماراتيين من العين وشباب الأهلي دبي، لكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح.

في يناير 2019، أغلق الهلال باب الرحيل أمام نجمه البرازيلي، حيث رفض عرض تشجيانج جرينتاون الصيني، مقابل الحصول على 7 ملايين يورو.

في مايو 2017، قدم العين الإماراتي عرضًا إلى إدارة الزعيم يطلب فيه الموافقة على التنازل عن خدمات إدواردو، وتضمن عرض العين دفع 12 مليون دولار مقابل شراء بطاقته والتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

في أغسطس 2016 رفض النادي السعودي العرض المغري الفرنسي المقدم من نادي نيس الفرنسي؛ لضم اللاعب البرازيلي مقابل 20 مليون ريال سعودي.

في يونيو 2016 استقبل الهلال عروضًا من ليون الفرنسي، سبورتينج لشبونة، وأولمبياكوس اليوناني، للحصول على خدمات إدواردو، وتم الرفض من الزعيم.

في يناير 2016 أبدى نادي كورينثيانز رغبته في التعاقد مع محترف الهلال خلال ميركاتو الشتاء، لكن الزعيم رفض بيع اللاعب.

من هو كارلوس إدواردو؟

بدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.